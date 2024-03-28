Германия объявила о новом пакете военной помощи Украине

Германия объявила о новой партии военной помощи Украине, в которую в частности вошли артиллерийские и танковые боеприпасы, дроны и машины разминирования, сообщает Европейская правда.

В новой партии помощи Украина получила 18 тысяч боеприпасов калибра 155 мм из запасов Бундесвера и производимых на немецких заводах, боеприпасы к танкам Leopard 2A6, а также 14 разведывательных БПЛА Vector и 30 разведывательных БПЛА RQ-35 Heidrun.

Кроме того, ФРГ передала 5 гусеничных ремонтно-эвакуационных машин Warthog, 9 гусеничных командных машин-вездеходов Warthog, 6 машин разминирования WISENT 1, 2 мостоукладчика BEAVER, один инженерный БРЭМ Bergepanzer 2, один БРЭМ 2A1 Dachs, 9 минных границы и 6 топливозаправщиков Mercedes-Benz Zetros.

В пакете также упоминаются система наблюдения SATCOM, 330 инфракрасных камер, 2056 гранатометов RGW90 Matador и 70 гранатометов GMG, 3 тысячи маскировочных сеток, 2 тысячи пончо и 2 аварийных электрогенератора.

Также правительство Германии обновило перечень помощи, которую планирует предоставить Украине в будущем. Там появились ракеты в системы ЗРК Patriot, 20 боевых бронемашин Marder и другое оборудование.