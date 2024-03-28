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Из Киева запустят поезд в Кошице: есть разрешение от Словакии

Из Киева запустят поезд в Кошице: есть разрешение от Словакии
Фото: Facebook

Правительство Словакии одобрило предложение о запуске прямого поезда по маршруту Киев – Кошице. Об этом сообщила Государственный секретарь Министерства транспорта Словацкой Республики Денис Жилаков.

Об этом говорится в сообщении министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

По информации словацкой стороны, маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли добраться до международного аэропорта в Кошице.

Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход Павлово – Матовское Войковце.

До запуска маршрута предпримут следующие шаги:

  • оборудуют помещения для пограничного и таможенного контроля;
  • сменят платформы на станции Ганиська близ Кошице;
  • подготовят автобусное сообщение из Ганиски в аэропорт и железнодорожный вокзал Кошице;
  • заключат договоры на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой;
  • будут работать над поиском источников финансирования проекта.

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