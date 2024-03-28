Из Киева запустят поезд в Кошице: есть разрешение от Словакии

Правительство Словакии одобрило предложение о запуске прямого поезда по маршруту Киев – Кошице. Об этом сообщила Государственный секретарь Министерства транспорта Словацкой Республики Денис Жилаков.

Об этом говорится в сообщении министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины

По информации словацкой стороны, маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли добраться до международного аэропорта в Кошице.

Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход Павлово – Матовское Войковце.

До запуска маршрута предпримут следующие шаги: