Из Киева запустят поезд в Кошице: есть разрешение от Словакии
Правительство Словакии одобрило предложение о запуске прямого поезда по маршруту Киев – Кошице. Об этом сообщила Государственный секретарь Министерства транспорта Словацкой Республики Денис Жилаков.
Об этом говорится в сообщении министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
По информации словацкой стороны, маршрут будет служить, в частности, для того, чтобы больше украинцев могли добраться до международного аэропорта в Кошице.
Из Киева поезд будет доезжать до станции Ганиська возле Кошице через пограничный переход Павлово – Матовское Войковце.
До запуска маршрута предпримут следующие шаги:
- оборудуют помещения для пограничного и таможенного контроля;
- сменят платформы на станции Ганиська близ Кошице;
- подготовят автобусное сообщение из Ганиски в аэропорт и железнодорожный вокзал Кошице;
- заключат договоры на транспортные услуги со Словацкой железной дорогой;
- будут работать над поиском источников финансирования проекта.