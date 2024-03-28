Bloomberg: США и Британия начали проверять криптовалютные транзакции РФ

США и Британия начали проверять криптовалютные транзакции на сумму более 20 миллиардов долларов, которые прошли через российскую биржу, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что платежи проходили через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару.

Издание пишет, что эти переводы произошли после того, как на Garantex были наложены санкции США и Великобритании по подозрению в содействии финансовым преступлениям и незаконным операциям в России.

"Администрация президента Джо Байдена пытается "прижать" криптовалютные биржи, такие как Garantex, с первых дней войны. Транзакции на сумму 20 миллиардов долларов будут представлять собой одно из крупнейших нарушений санкций, введенных против России с момента начала войны" , - говорится в материале.

Что известно о криптовалюте

Источники издания предупредили, что расследование продолжаются и еще слишком рано для выводов, учитывая сложность и непрозрачность транзакций с криптовалютами.

Tether является стейблкоином, целью которого является поддержание стоимости друг к другу по отношению к доллару. Эта криптовалюта является самой продаваемой в мире, в обращении которой находится монета на сумму более 100 миллиардов долларов.

Ранее биржа Garantex заявляла, что стремится предотвратить использование своей платформы для незаконной деятельности и активно сотрудничала с властями Европы и США, пока на нее не были наложены санкции.

В чем биржу обвинили власти США

Garantex была основана в 2019 году в Эстонии, хотя правительство США заявило, что большая часть ее операций сейчас базируется в Москве. Эстония потеряла лицензию на работу в стране в феврале 2022 года в результате скоординированных усилий вместе с США.

Министерство финансов США обвинило Garantex в игнорировании своих обязательств по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, одновременно объявив о собственных санкциях против фирмы в апреле 2022 года.

США связали Garantex с транзакциями по незаконной деятельности на сумму более 100 миллионов долларов, в том числе с участием российской хакерской группы по вымогательству Conti.

Tether используется мошенниками

На своем сайте Garantex сообщает, что позволяет осуществлять вывод средств через карты ПАО "Сбербанк России", АО "Тинькофф Банк" и АО "Альфа-Банк". Это российские банки, которые попали под санкции США.

Анонимность, скорость и стабильность Tether сделали валюту популярной среди преступников.

Tether был наиболее часто используемым стейблкоином для преступной деятельности в криптовалюте в прошлом году, который связал его с незаконными транзакциями на сумму 19,3 миллиарда долларов в 2023 году.

США давят на криптобиржи, помогающие России

В мае прошлого года сообщалось, что Министерство юстиции США расследует причастность Binance к помощи в обходе россиянам санкций. Предполагается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют помогала переводить гражданам РФ деньги.

На днях США ввели санкции против российских компаний, работающих в сфере виртуальных платежей. Они помогали РФ уклоняться от санкций.