Россияне обстреляли такси в Херсоне: погиб водитель, еще двое раненых

В Херсоне российские военные обстреляли такси, в результате чего водитель погиб, еще два человека получили ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram.

"В Херсоне российские оккупанты обстреляли такси. К сожалению, от полученных ранений на месте погиб водитель автомобиля. Мои соболезнования родным и близким".

По словам Прокудина, двое пассажиров, 36-летний мужчина и 39-летняя женщина, ранены. Их доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь.

Предыстория:

27 марта российские войска сбросили взрывчатку на жителя села Веселое на Херсонщине.