В Брюсселе собрался совет Украина-НАТО из-за последних ударов РФ по инфраструктуре

В четверг в Брюсселе состоялось внеочередное заседание Совета Украина-НАТО, встречу созвали по инициативе Киева из-за последних масштабных обстрелов Россией критической инфраструктуры, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили на странице представительства Украины в НАТО.

Встреча проходила 28 марта в штаб-квартире НАТО на уровне послов. Ее созвали по инициативе украинской стороны после последних ракетных ударов России по критической инфраструктуре, один из которых называют крупнейшей атакой на украинскую энергосистему за время полномасштабной войны.

"Министр обороны Украины Рустем Умеров проинформировал союзников о последствиях российских атак, меры по реагированию, которые принимаются Украиной, и призвал государства-члены НАТО предоставить дополнительные системы ПВО и ПРО и ракеты к ним для того, чтобы защитить украинские города и граждан", – рассказали в представительстве.

Умеров в своем комментарии о встрече отметил, что предоставил партнерам развернутые объяснения относительно актуальных потребностей Украины в ПВО.

"Поддержка партнеров в этом вопросе имеет решающее значение. Это спасет тысячи невинных жизней. Чем больше российских ракет собьют в небе над Украиной, тем меньшей угрозой они будут для стран-членов НАТО, которые являются соседями Украины", – отметил министр обороны.

Плановая встреча Совета Украина-НАТО анонсирована на 4 апреля, в рамках министерской встречи к 75-летию создания Альянса. Для участия в ней министр иностранных дел Украины лично отправится в Брюссель.