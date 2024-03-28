Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей США Джонсоном

Президент Владимир Зеленский 28 марта сообщил о телефонном разговоре со спикером Палаты представителей США Майком Джонсоном, сообщает Европейская правда.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Во время разговора Зеленский поблагодарил Джонсона, обе партии Конгресса, президента США и американцев в целом за поддержку Украины с начала полномасштабного российского вторжения.

Также он рассказал спикеру нижней палаты Конгресса о последних российских обстрелах и разрушениях инфраструктуры и подчеркнул необходимость как можно быстрее одобрить дополнительную помощь для Украины.

"Мы осознаем, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное – чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", – добавил Зеленский.

Стороны еще обсудили необходимость борьбы с источниками финансирования Россией войны и использования замороженных российских активов в пользу Украины.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.