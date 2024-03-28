Премьер Бельгии: Некоторые евродепутаты за деньги распространяли роспропаганду

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо на фоне разоблачения пророссийской сети влияния в ЕС заявил, что некоторым депутатам Европейского парламента платили за распространение российской пропаганды, сообщает Европейская правда.

Его слова цитирует портал Politico.

Во время дебатов в парламенте Бельгии Де Кроо рассказал о "тесном сотрудничестве" бельгийских и чешских спецслужб, связанном с разоблачением российской пропагандистской сети.

"Например, стало известно, что Россия обращалась к депутатам Европарламента, а также платила им, чтобы они продвигали здесь российскую пропаганду", – добавил бельгийский премьер, не называя имен депутатов.

Представитель Де Кроо уточнил Politico, что выступление премьера Бельгии касалось решения чешского правительства наложить санкции на сайт Voice of Europe, который Прага назвала частью пророссийской операции влияния.

Представительница Европейского парламента Дельфина Колар сказала, что ведомство сейчас "изучает выводы" чешских властей относительно Voice of Europe.

Кроме этого портала, в санкционный список Чехии попали Виктор Медведчук и пропагандист родом из Украины Артем Марчевский, которые якобы стояли за пропагандистской кампанией.

По данным чешской службы гражданской контрразведки, сеть работала с политиками в Польше, Венгрии, Германии, Франции, Бельгии и Нидерландах, пытаясь повлиять на выборы в Европарламент.