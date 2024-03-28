Нацполиция: Количество пропавших без вести в Украине возросло в 4 раза

С начала полномасштабной войны количество пропавших без вести увеличилось вчетверо по сравнению с довоенным периодом, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил заместитель председателя Национальной полиции Андрей Небитов.

"До войны за все годы независимости пропавшими без вести считались 12 292 человека. С началом российского вторжения количество пропавших возросло в 4 раза. На сегодняшний день неразысканными остаются 50 150 человек" , — отметил он.

По словам Небитова, "сбор информации, верификация данных, реализация поисковых мероприятий усложняются из-за непредсказуемой ситуации на линии фронта, массированных атак на мирные города, миграции людей и временной оккупации территорий".

Замглавы Нацполиции добавил, что "нагрузка на уголовный розыск увеличилась, однако оперативники работают на максимуме и продолжают бороться за каждую человеческую судьбу".