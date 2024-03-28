Зеленский: Украина не сможет выиграть в войне без помощи США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина не сможет выиграть в войне против России без американской помощи, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил Зеленский в интервью CBS News.

У Зеленского спросили, проиграет ли Украина без помощи США.

"Это правда. Мы проигрываем. Не за один день. Конечно, мы потеряем какие-то наши территории... Для нас это будет большим вызовом, как потом все это возвращать. Для нас это большие жертвы. Возвращать территории - это терять людей. Люди, если честно, важнее, но мы знаем, что Путин хочет полностью нас разрушить.

Все его месседжи говорят о том, что он же не признает Украину, украинцев; не признает, что мы существуем. Для него мы сателлит Российской Федерации. Сейчас мы. Потом Казахстан, потом страны Балтии, потом Польша. Потом Германия, минимум половина Германии. Он вернется, он не простит им те 80-е, а потом 90-е годы.

Не надо менять его мнение. Надо менять его. Заменять его".

Также, по словам Зеленского, Украине очень нужны американские ПВО. Он отметил, что сейчас все системы ПВО, которые есть у Украины, были привезены из Европы.

Президент отметил, что в США есть системы Patriot и 5-7 таких систем "защитят индустриальные платформы в Украине".

Он добавил, что 75-80% финпомощи США остаются в стране, ведь все оружие либо принадлежит, либо производится там.