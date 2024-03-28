Силы обороны Юга: Россия вывела подводный ракетоноситель в Черное море
Россия впервые за неделю вывела в Черное море подводный ракетоноситель, сообщает Деловая столица.
Об этом сообщают Силы обороны Юга.
"После недельной паузы враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр". Уровень ракетной опасности очень высок", — говорится в сообщении.
Как сообщалось, 21 марта Россия вывела в Черное море две подводные лодки, которые являются носителями ракет "Калибр" впервые за месяц.