Силы обороны Юга: Россия вывела подводный ракетоноситель в Черное море

Россия впервые за неделю вывела в Черное море подводный ракетоноситель, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщают Силы обороны Юга.

"После недельной паузы враг вывел в Черное море подводный ракетоноситель. Его снаряжение до 4 крылатых ракет типа "Калибр". Уровень ракетной опасности очень высок" , — говорится в сообщении.

Как сообщалось, 21 марта Россия вывела в Черное море две подводные лодки, которые являются носителями ракет "Калибр" впервые за месяц.