В Пентагоне заверили о сотрудничестве с Конгрессом касательно Украины

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство взаимодействует с Конгрессом для принятия законопроекта по финансированию потребностей национальной безопасности. В нем предусмотрена помощь Украине.﻿ Со ссылкой на C-Span, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

"Министр и министерство в целом продолжают активно взаимодействовать и работать с Конгрессом в попытках добиться принятия законопроекта с дополнительным финансированием" , - сказал спикер Пентагона.

По его словам, принятие Конгрессом запроса на нужды нацбезопасности является жизненно важным для Пентагона.

"Существует много причин, "не последней из которых является продолжение поддержки Украины в ее борьбе"" , - заявил Райдер.

Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.