В Пентагоне заверили о сотрудничестве с Конгрессом касательно Украины
Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что ведомство взаимодействует с Конгрессом для принятия законопроекта по финансированию потребностей национальной безопасности. В нем предусмотрена помощь Украине. Со ссылкой на C-Span, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.
"Министр и министерство в целом продолжают активно взаимодействовать и работать с Конгрессом в попытках добиться принятия законопроекта с дополнительным финансированием", - сказал спикер Пентагона.
По его словам, принятие Конгрессом запроса на нужды нацбезопасности является жизненно важным для Пентагона.
"Существует много причин, "не последней из которых является продолжение поддержки Украины в ее борьбе"", - заявил Райдер.
Конгресс США уже несколько месяцев не может одобрить новое финансирование помощи Украине, чтобы продолжать поставки оружия и не только. Такая ситуация связана с разногласиями между республиканцами и демократами по вопросам защиты границы, финансирование которой вошло в пакет с помощью Украине, Израилю и Тайваню.