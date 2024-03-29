Польша поднимала самолеты из-за ракетной атаки РФ по Украине

Польские военные сообщили об взлете авиации из-за ракетной атаки по Украине.﻿ Об этом говорится в сообщении Оперативного командования Польши, пишет Владислав Прийменко, РБК-Украина.

"Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации, связанная с ракетными ударами по объектам, расположенным на территории Украины. Все необходимые процедуры по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши запущены" , - сообщили военные.

По сообщениям военных, это может привести к повышению уровня шума.

"Обратите внимание, что польские и союзные самолеты летают в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны" , - сообщили в коммандовании.

Это уже не первое поднятие авиации в Польше. Самолеты взлетали 21 марта во время российского ракетного удара по территории Украины

Ракетная атака российских войск по Украине

Ночью 29 марта российские войска запустили крылатые ракеты и "Кинжалы" по территории Украины. По всей стране объявлена воздушная тревога.

Сообщалось о работе ПВО во Львовской области. В воздушном пространстве зафиксированы беспилотники.

Также взрывы были в Хмельницкой области. Воздушные Силы сообщили об угрозе дронов.

Ночью 29 марта россияне атаковали Каменский район Днепропетровской области. В результате есть раненый.