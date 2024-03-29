Курс валют НБУ на 29 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 марта, снизился до отметки 39.2214 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 42.3670 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 49.5641 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 43.3865 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на до 9.8289 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.221 400 EUR Евро 42.367 000 GBP Фунт стерлингов 49.564 100 CHF Швейцарский франк 43.386 500 PLN Польский злотый 9.828 900

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.