Курс валют НБУ на 29 марта
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 марта 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 28 марта, снизился до отметки 39.2214 за 1 доллар.
Курс евро снизился до отметки 42.3670 за 1 евро.
Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 49.5641 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 43.3865 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого упал на до 9.8289 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.221400
|EUR
|Евро
|42.367000
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.564100
|CHF
|Швейцарский франк
|43.386500
|PLN
|Польский злотый
|9.828900
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.