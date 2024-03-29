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Курс валют НБУ на 29 марта

Курс валют НБУ на 29 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в пятницу, 29 марта 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 28 марта, снизился до отметки 39.2214 за 1 доллар.

Курс евро снизился до отметки 42.3670 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 6 коп до 49.5641 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 12 коп до 43.3865 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого упал на до 9.8289 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.221400 --0.0059
EUR Евро 42.367000 --0.075
GBP Фунт стерлингов 49.564100 +0.0592
CHF Швейцарский франк 43.386500 +0.1203
PLN Польский злотый 9.828900 --0.004

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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