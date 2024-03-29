Япония продлила экономические ограничения против России еще на год

Правительство Японии в рамках экономических санкций против России решило продолжить отказывать ей в торговом статусе "наибольшего содействия" до конца марта 2025 года, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Как минимум, в течение следующих 12 месяцев весь импорт из России будет облагаться повышенными пошлинами, включая 5% налогообложения поставок лосося по сравнению с предыдущими 3,5% и 6% - крабов по сравнению с 4% по апрель 2022 года.

Министр финансов Японии Сюничи Сузуки заявил на пресс-конференции в пятницу, что Япония "в сотрудничестве с международным сообществом" будет противодействовать агрессии России против Украины.

В начале марта правительство Японии ввело новый пакет санкций против России. В новый список вошли 12 физических лиц и 36 организаций.

В японском правительстве заявили, что Токио серьезно обеспокоен более тесным военным сотрудничеством между Китаем и Россией в свете безопасности Японии и всего региона.

Financial Times сообщила, что США подталкивают Японию и Нидерланды к ужесточению ограничений на экспорт оборудования для производства микросхем в Китай.