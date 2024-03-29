В Черновицкой области работала ПВО: сбили российские ракеты

В ночь на 29 марта над Черновицкой областью противовоздушная оборона сбила российские ракеты.

Об этом сообщил начальник Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк.

"Во время воздушной тревоги силами ПВО сбиты над территорией области вражеские ракеты. Все соответствующие службы выехали на места падения обломков" , – сообщили в ОВА.

По предварительной информации, без жертв.

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что россияне ночью атаковали объекты энергетики в западных и центральных областях.