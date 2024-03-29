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Россияне атаковали три теплоэлектростанции – ДТЭК

Россияне атаковали три теплоэлектростанции – ДТЭК
Фото: dtek.cоm

Ночью 29 марта российские войска нанесли удары по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, есть серьезные повреждения.

Об этом сообщили в компании.

"Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", – говорится в сообщении.

По предварительной информации, получил ранение энергетик. "Работнику оперативно была оказана необходимая помощь", - отметили в ДТЭК.

Напомним, в "Укрэнерго" сообщали об атаке россиян на объекты энергетической инфраструктуры в центральном и западном регионах.

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