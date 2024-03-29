Россияне атаковали три теплоэлектростанции – ДТЭК
Ночью 29 марта российские войска нанесли удары по трем теплоэлектростанциям ДТЭК, есть серьезные повреждения.
Об этом сообщили в компании.
"Серьезно повреждено оборудование. После окончания атаки энергетики оперативно начали ликвидацию последствий", – говорится в сообщении.
По предварительной информации, получил ранение энергетик.
"Работнику оперативно была оказана необходимая помощь", - отметили в ДТЭК.
Напомним, в "Укрэнерго" сообщали об атаке россиян на объекты энергетической инфраструктуры в центральном и западном регионах.