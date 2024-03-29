РФ выпустила по Украине 60 "Шахедов" и почти 40 ракет: сколько сбила ПВО

В ночь на 29 марта российские войска нанесли мощный ракетно-авиационный удар по объектам топливно-энергетического сектора Украины, применив различные типы ракет и ударные беспилотники.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне применили 99 средств воздушного нападения:



60 ударных БпЛА типа Shahed-136/131 (район пусков Приморско-Ахтарск, Курская область РФ);

3 аэробалистические ракеты Х-47М2 Кинжал (из трех истребителей МиГ-31К – Рязанская область РФ);

2 баллистические ракеты "Искандер-М" (запустили из оккупированного Крыма);

9 управляемых авиационных ракет Х-59 (из девяти самолетов Су-34 – Белгородская область РФ);

4 крылатые ракеты "Искандер-К" (Курская область РФ);

21 крылатая ракета Х-101/Х-555 (из одиннадцати стратегических бомбардировщиков Ту-95МС – Энгельс, РФ.).

В результате противовоздушного боя уничтожены 84 воздушных цели:

58 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;

17 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 управляемые авиационные ракеты Х-59;

4 крылатых ракеты "Искандер-К".

К отражению ракетно-авиационного удара привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и Сухопутных войск, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.