В Днепропетровской ОВА сообщили о поражении энергообъектов и раненых

В ночь на 29 марта ПВО сбила над Днепропетровщиной 10 беспилотников - в Павлоградском, Криворожском, Днепровском, Каменском районах. Над Днепром уничтожили 4 ракеты. Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

По его словам, в области повреждены несколько энергетических объектов – в Днепровском, Криворожском и Каменском районах. На одном из них пострадал мужчина

"Ему оказали необходимую медицинскую помощь, приходить в себя" , - отметил глава администрации.

Лысак также сообщил, что в Каменском, где враг разбил дачный кооператив, еще пятеро раненых. Среди них – 5-летняя девочка. Ребенку оказали медпомощь. Лечится амбулаторно. Как и женщины 19 и 47 лет. А двое мужчин, 36 и 47 лет, госпитализированы. Один из них – "тяжелый".

Разрушены 3 дачных дома, еще 4 – повреждены. Растрощены автомобили.

Не прекращается и террор Никопольщины. Из-за атаки на Никополь, которая произошла вчера под вечер, поврежден санаторий, 3 частных дома, хозяйственные постройки.

Ночью враг ударил по Марганецкому обществу и Никополю. Уничтоженный магазин. Поврежден павильон по ремонту одежды. Люди целые.

Позже глава ОВА добавил информацию об уничтожении над областью 12 ракет и 12 беспилотников. Воздушные силы работали в Днепровском, Криворожском, Павлоградском, Новомосковском, Каменском районах.