В Черкасской области работала ПВО, есть попадания по объекту энергоинфраструктуры - ОВА

Ночью 29 марта в Черкасской области сбили 6 "Шахедов" и крылатую ракету. В то же время, зафиксировано попадание по объекту энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Жертв и раненых нет, отметил он.

"По предварительной информации, силы ПВО минули 6 "шахедов" противника над областью. Из-за падения обломков потерпело разрушение нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве" , – говорится в сообщении.

Крылатую ракету сбили на Уманщине – обошлось без последствий.