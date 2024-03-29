В Черкасской области работала ПВО, есть попадания по объекту энергоинфраструктуры - ОВА
Ночью 29 марта в Черкасской области сбили 6 "Шахедов" и крылатую ракету. В то же время, зафиксировано попадание по объекту энергетической инфраструктуры.
Об этом сообщил руководитель Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Жертв и раненых нет, отметил он.
"По предварительной информации, силы ПВО минули 6 "шахедов" противника над областью. Из-за падения обломков потерпело разрушение нежилое помещение, также выбило окна в частном домохозяйстве", – говорится в сообщении.
Крылатую ракету сбили на Уманщине – обошлось без последствий.
На месте попадания по энергообъекту работают профильные службы.
"Работы по ликвидации последствий продолжаются", – добавил он.