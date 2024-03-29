На фронте за сутки 59 столкновений: где больше всего атакуют оккупанты

За прошедшие сутки на фронте произошло 59 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего атак окупантов зафиксировано на Новопавловском (22) и Бахмутском (13) направлениях.

Об этом говорится в утренней сводке Генерального штаба ВСУ 29 марта.

Всего враг нанес 16 ракетных и 131 авиационный удар, совершил 128 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

За прошедшие сутки авиационные удары получили населенные пункты Бобиловка Сумской области; Боровая, Купянск Харьковской области; Невское Луганской области; Терны, Ямполевка, Николаевка, Железное, Часов Яр, Андреевка, Дилиевка, Новобахмутовка, Карловка, Очеретино, Уманское, Бердичи, Красногоровка, Константиновка, Антоновка, Старомайорское, Донецкой области; Камышеваха, Малиновка, Работино Запорожской области.

Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 13 атак в районах населенных пунктов Часов Яр, Новый, Клещеевка, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки в районе населенного пункта Семеновка Донецкой области, где враг пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Новомихайловка, Георгиевка, Урожайное противник, при поддержке авиации, 22 раза пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах Работино, северо-западнее Вербового и севернее Приютного Запорожской области.

В Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки совершено 2 атаки на позиции наших войск.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 4 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 1 составу боеприпасов оккупантов.