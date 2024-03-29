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РФ за сутки потеряла более 800 военных и 56 беспилотников – Генштаб ВСУ

РФ за сутки потеряла более 800 военных и 56 беспилотников – Генштаб ВСУ
Фото: Facebook

Россия за сутки потеряла около 820 военных, а также 28 артиллерийских систем, 56 беспилотников, 6 средств ПВО, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 440 790 (+820) человек,
  • танков ‒ 6922 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 13264 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 10991 (+28) ед,
  • РСЗО – 1023 (+2) ед,
  • средств ПВО ‒ 735 (+6) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8656 (+56),
  • крылатых ракет ‒ 2022 (+5),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подлодок - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14645 (+50) ед,
  • специальной техники – 1807 (+7).

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