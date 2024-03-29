РФ за сутки потеряла более 800 военных и 56 беспилотников – Генштаб ВСУ
Россия за сутки потеряла около 820 военных, а также 28 артиллерийских систем, 56 беспилотников, 6 средств ПВО, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 440 790 (+820) человек,
- танков ‒ 6922 (+8) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 13264 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 10991 (+28) ед,
- РСЗО – 1023 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 735 (+6) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8656 (+56),
- крылатых ракет ‒ 2022 (+5),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подлодок - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14645 (+50) ед,
- специальной техники – 1807 (+7).