РФ за сутки потеряла более 800 военных и 56 беспилотников – Генштаб ВСУ

Россия за сутки потеряла около 820 военных, а также 28 артиллерийских систем, 56 беспилотников, 6 средств ПВО, две реактивные системы залпового огня (РСЗО) и другую военную технику.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.03.24 ориентировочно составили: