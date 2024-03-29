Россияне ежедневно ведут обстрелы вблизи ЗАЭС – МАГАТЭ

В течение последней недели эксперты МАГАТЭ, находящиеся на Запорожской АЭС, слышали взрывы на разном расстоянии от станции. Об этом говорится в докладе генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, сообщает Новое время.

«Пока нам удалось стабилизировать ситуацию, но, как мы снова увидели на прошлой неделе, ядерная безопасность в Украине остается чрезвычайно уязвимой. Мы не можем позволить себе ослабить бдительность ни на секунду» , — сказал Гросси.

Эксперты продолжают слышать взрывы ежедневно в течение последней недели на разных расстояниях от станции. Несколько раз, говорится в сообщении, звуки доносились с близкого расстояния — предположительно, от артиллерийских выстрелов, исходивших с территории станции.

Дважды в течение последних дней были слышны выстрелы из стрелкового оружия. Кроме того, отмечает МАГАТЭ, в среду на площадке сработала сигнализация воздушной тревоги, поэтому пришлось отложить запланированный визит экспертов в хранилище сухого отработанного ядерного топлива ЗАЭС.