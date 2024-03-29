Сырский: Оккупантам не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях

Ситуация на фронте остается под контролем сдерживающих врага Вооруженных сил Украины, несмотря на нехватку боеприпасов и средств ПВО. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Укринформ.

"Ситуация на фронте действительно сложная. Но на фронте она и не бывает другой. Каждый день требует от наших солдат и офицеров максимального напряжения сил. Но мы не только стоим в обороне, но и каждый день на разных направлениях сами продвигаемся вперед.

Количество возвращенных нами позиций превышает количество утраченных. Врагу не удалось существенно продвинуться на стратегических направлениях, его территориальные достижения, если они и есть, имеют тактическое значение. Эту ситуацию мы контролируем" , - заявил Сырский.

В то же время, он признал, что текущая обстановка на определенных направлениях остается напряженной, поскольку российские оккупанты наращивают усилия за счет численного преимущества в личном составе и массированных штурмов украинских позиций, во время которых не считают собственные потери в людях и технике. На отдельных направлениях ежесуточно подразделения Сил обороны Украины отбивают по несколько десятков таких атак.

По словам генерала, в течение нескольких прошлых месяцев и недель враг значительно нарастил активность авиации, применяет КАБы, разрушающие украинские позиции. К тому же русские войска вели массированные артиллерийские и минометные обстрелы. Еще несколько дней назад, отметил Сырский, преимущество врага по отношению к выпущенным боеприпасам составляло около 6:1, но сейчас, по мере поступления боеприпасов от западных союзников, ситуация выравнивается.

"Мы научились воевать не количеством боеприпасов, а мастерством, с использованием того оружия, которое есть. На отдельных участках фронта нам удалось выровнять ситуацию по артиллерии, и это сразу сказалось на обстановке в целом. Кроме того, мы максимально используем преимущество в средствах беспилотной авиации, хотя враг пытается догнать нас в этом виде оружия" , - отметил Сырский.

Он сообщил, что российские агрессоры продолжают попытки наступления на широком фронте и пытаются любой ценой выйти на границы Донецкой и Луганской областей, потеснить украинские войска на левом берегу Днепра в Запорожской области. Вооруженные силы Украины удерживают позиции, и помощь от партнеров могла бы существенно помочь в этой битве.