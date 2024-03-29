В шести областях повреждена энергоинфраструктура из-за атаки РФ – Шмигаль

В шести областях Украины есть повреждение энергетической инфраструктуры в результате ночной атаки РФ 29 марта.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Есть повреждение энергетической инфраструктуры в Днепропетровской, Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Черкасской, Черновицкой областях. В некоторых регионах применены аварийные отключения" , – говорится в сообщении.

Он добавил, что Украине нужно больше систем ПВО для защиты населения и критической инфраструктуры. "Это главный предмет разговора с нашими международными партнерами" , – отметил премьер.

Напомним, в ночь на 29 марта Россия запустила по Украине 60 "Шахедов" и около 40 ракет. Силы ПВО уничтожили 84 воздушных целей.

В компании ДТЭК сообщили, что в результате российского удара повреждены три теплоэлектростанции.