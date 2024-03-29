Массированный удар РФ: шесть человек обратились за медпомощью

Под массированным русским ударом в ночь на 29 марта оказались 10 областей Украины. Шесть человек обратились за медицинской помощью, среди них – ребенок.

Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

"Разрушены около 10 частных домов, еще десятки – повреждены" , – отметил министр.

Он отметил, что спасатели продолжают ликвидировать последствия российских ударов, следователи фиксируют преступления, с потерпевшими с ночи работают психологи ГСЧС и Нацполиции.

К ликвидации последствий ночных и утренних ударов РФ привлекли более 150 спасателей и 35 специализированных автомобилей ГСЧС.