Массированный удар РФ: на Львовщине не удалось сбить "Кинжалы"

В ночь на 29 марта российские войска ударили по Львовщине двумя ракетами "Кинжал" и одиннадцатью беспилотниками Shahed. Силы ПВО сбили все беспилотники, однако ракеты уничтожить не удалось.

Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в нашей области" , – сообщил он.

В ОВА добавили, что обошлось без погибших и травмированных.

Козицкий отметил, что системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.