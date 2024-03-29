Массированный удар РФ: на Львовщине не удалось сбить "Кинжалы"
В ночь на 29 марта российские войска ударили по Львовщине двумя ракетами "Кинжал" и одиннадцатью беспилотниками Shahed. Силы ПВО сбили все беспилотники, однако ракеты уничтожить не удалось.
Об этом сообщил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.
"Обломки вражеского оружия повредили объект критической инфраструктуры в нашей области", – сообщил он.
В ОВА добавили, что обошлось без погибших и травмированных.
Козицкий отметил, что системы жизнеобеспечения Львовской области работают в штатном режиме.