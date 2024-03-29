В МИД Германии ожидают обострения ситуации в войне РФ против Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не надеется на скорое окончание развязанной РФ против Украины, сообщает Европейская правда.

Бербок ожидает, что ситуация на поле боя в Украине обострится, поскольку "жестокость Путина больше не имеет границ".

"Он (Путин – ред.) ясно дает понять, что не воспринимает рациональные аргументы и ценности человечества. И он, безусловно, не хочет вести переговоры" , – подчеркнула министр.

В то же время она добавила, что главе Кремля не удастся запугать мир своим "курсом дегуманизации".

По словам Бербок, Путин неоднократно испытывал единство европейцев с начала вторжения в феврале 2022 года.

"Путин ведет свою войну не только с помощью своих военных. Он также использует фейковые новости, манипуляции и целенаправленное влияние – недавнее разоблачение чешского правительства является лишь одним из примеров того, как Россия хочет подорвать наши демократии" , – сказала глава немецкого МИД.

Бербок также призвала не допустить поражения Украины в этой войне.