Украина вернула тела 121 павшего военного – Координационный штаб

В Украину удалось вернуть тела 121 павшего военного.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

В штабе отметили, что удалось репатриировать 12 тел бойцов, воевавших на Луганском направлении, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух военных из Запорожского направления.