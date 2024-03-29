Украина вернула тела 121 павшего военного – Координационный штаб
В Украину удалось вернуть тела 121 павшего военного.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.
В штабе отметили, что удалось репатриировать 12 тел бойцов, воевавших на Луганском направлении, 107 павших воинов из Донецкого направления и двух военных из Запорожского направления.
"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших. После идентификации тела наших Защитников передадут семьям для достойного захоронения", - отметили в Координционном штабе.