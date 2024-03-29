Выход из Авдеевки: Сырский рассказал, сколько военных попали в плен

Вооруженные силы Украины и все государство прилагают усилия, чтобы освободить из плена украинских военных, прикрывавших уход из Авдеевки. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский, сообщает Укринформ.

"К сожалению, в ходе этих боев 25 украинских военнослужащих попали в российский плен. Это война… Российские пропагандисты пытаются использовать разные видео с пленными украинскими воинами для дискредитации Сил обороны Украины, психологического давления и распространения паники среди украинцев.

Хочу сказать этим солдатам, если они меня услышат, их семьям – мы никого не забыли и делаем все, чтобы вызволить этих военнослужащих из вражеского плена. К этим усилиям в полной мере привлечены как руководство нашего государства, так и Главное управление разведки Министерства обороны и командования Вооруженных Сил" , - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены отойти от Авдеевки, потому что враг имел существенное преимущество в силах и средствах штурмовых подразделений. Из-за постоянных бомбардировок управляемыми авиабомбами целостность обороны украинских сил была нарушена, что позволило противнику постепенно продвигаться вперед. Негативную роль сыграло недостаточное количество артиллерийских боеприпасов, что не позволяло вести эффективную контрбатарейную борьбу. Украинские войска вышли из Авдеевки, чтобы сохранить жизнь личного состава, отметил главнокомандующий.