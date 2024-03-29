Отключение электричества в двух областях, но ограничения могут расширить – "Укрэнерго"

Отключение электричества 29 марта действуют в Харьковской области, а также в двух Криворожском районе. В то же время, вечером возможны новые отключения.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В Криворожском районе в Днепропетровской области ограничения ввели ночью после ударов РФ.

"К вечеру, при росте потребления, возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и днепровского регионов" , – говорится в сообщении.

В Харьковской области ограничения ввели утром из-за роста потребления.

В настоящее время согласно графикам почасовых отключений облэнерго обесточено около 200 тысяч потребителей.

Несмотря на ночной массированный удар РФ, энергосистема работает сбалансированно. Дефицит электроэнергии не прогнозируется.