Отключение электричества в двух областях, но ограничения могут расширить – "Укрэнерго"
Отключение электричества 29 марта действуют в Харьковской области, а также в двух Криворожском районе. В то же время, вечером возможны новые отключения.
Об этом сообщили в "Укрэнерго".
В Криворожском районе в Днепропетровской области ограничения ввели ночью после ударов РФ.
"К вечеру, при росте потребления, возможно применение мер ограничения потребления в других областях восточного и днепровского регионов", – говорится в сообщении.
В Харьковской области ограничения ввели утром из-за роста потребления.
В настоящее время согласно графикам почасовых отключений облэнерго обесточено около 200 тысяч потребителей.
Несмотря на ночной массированный удар РФ, энергосистема работает сбалансированно. Дефицит электроэнергии не прогнозируется.