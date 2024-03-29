Туск о разногласиях с Украиной: Поляки платят высокую цену
Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя споры с Украиной по поводу аграрной и торговой политики на фоне полномасштабного вторжения России, сказал, что и "поляки платят" сегодня высокую цену. Об этом он заявил в интервью европейским изданиям, сообщает Европейская правда.
Туск сказал, что является, "пожалуй, самым проукраинским политиком в Европе".
"Но я ответственен за своих граждан. Как премьер-министр Польши я должен защищать основные интересы Польши", – отметил Дональд Туск.
"Поляки платят высокую цену. Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины… Мы хотим помочь Украине чем можем.
Но на последнем саммите Европейского совета я утверждал, что идея свободной торговли с Украиной должна быть переработана. Я хочу честного соглашения с Украиной на этот счет", – утверждал Туск.
Напомним, в среду послы стран Европейского Союза достигли договоренности о продолжении беспошлинной торговли с Украиной – с нововведениями, невыгодными для Киева.
В четверг Туск после встречи с премьер-министром Украины сообщил, что два государства продвинулись на шаг вперед в вопросах, являющихся предметом спора.