Туск о разногласиях с Украиной: Поляки платят высокую цену

Премьер-министр Польши Дональд Туск, комментируя споры с Украиной по поводу аграрной и торговой политики на фоне полномасштабного вторжения России, сказал, что и "поляки платят" сегодня высокую цену. Об этом он заявил в интервью европейским изданиям, сообщает Европейская правда.

Туск сказал, что является, "пожалуй, самым проукраинским политиком в Европе".

"Но я ответственен за своих граждан. Как премьер-министр Польши я должен защищать основные интересы Польши" , – отметил Дональд Туск.

"Поляки платят высокую цену. Никто не может конкурировать с Польшей, когда речь идет о поддержке Украины… Мы хотим помочь Украине чем можем.

Но на последнем саммите Европейского совета я утверждал, что идея свободной торговли с Украиной должна быть переработана. Я хочу честного соглашения с Украиной на этот счет" , – утверждал Туск.

Напомним, в среду послы стран Европейского Союза достигли договоренности о продолжении беспошлинной торговли с Украиной – с нововведениями, невыгодными для Киева.

В четверг Туск после встречи с премьер-министром Украины сообщил, что два государства продвинулись на шаг вперед в вопросах, являющихся предметом спора.