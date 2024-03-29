В Днепропетровской области дрон атаковал автомобиль, погиб мужчина

В пятницу, 29 марта, в Днепропетровской области дрон атаковал гражданское авто, погиб мужчина, еще один — ранен. Об этом говорится в сообщении﻿ главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

По словам главы администрации, в Мировской громаде, что на Никопольщине, вражеский дрон-камикадзе попал в машину.

Погиб 39-летний мужчина. Еще один — 43 лет — ранен. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Лысак заявил, что сегодня обстрелы района продолжаются с самого утра.