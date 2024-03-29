Массированная атака РФ: в Воздушных силах рассказали детали
Очередная массированная атака РФ по Украине была направлена преимущественно на объекты критической инфраструктуры и направлена на западные области. Пуски ракет происходили из Курской, Белгородской, Рязанской областей. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.
"Предпочтительно целились по гидроэлектростанции и другим объектам критической инфраструктуры. В основном пуски ракет происходили из Курской, Белгородской, Рязанской областей, а также территории временно оккупированного Крыма. Удар был нацелен на западные области", - отметил Евлаш.
Спикер подчеркнул, что по состоянию на данный момент не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию, что российские ракеты залетели в воздушное пространство Молдовы.
Отвечая на вопрос, планируют ли россияне интенсифицировать воздушные атаки по столице, Евлаш заметил:
"Враг атакует нас постоянно... он ищет разные методы, как нанести удары, и использует разное оружие, чтобы обнаружить какие-то щели, достичь своих целей. Однако достаточно велика количество ракет и средств поражения ликвидируется нашими силами обороны".
Спикер подчеркнул, что Украина могла бы закрыть все ключевые стратегические объекты, если бы Запад предоставил необходимое количество средств ПВО.