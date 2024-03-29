Эксперт: Украина потеряла 10% генерации электроэнергии из-за обстрелов

Высоковольтная инфраструктура имеет резервы для восстановления после массированных ударов, а поврежденные мощности электростанций требуют длительных ремонтов. Об этом сказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, сообщает Укринформ.

"С одной стороны, удары по высоковольтным линиям очень чувствительны. Но с другой - там подготовка лучше. Укрэнерго имеет резерв оборудования и определенный его поток, имеет лучшую, чем генерация, систему защиты, в том числе пассивную" , - сказал Харченко.

Он отметил, что потребители, пострадавшие в результате обстрелов 22-23 марта, уже заживлены, и процесс возобновления энергоснабжения происходит стабильно. Речь идет о Харьковской, Одесской, Хмельницкой области.

"Что касается генерации, здесь все плохо. Удары нанесены очень существенные, разбиты многие генерирующие мощности. Мы потеряли более 10% генерации, которая была нам доступна еще 20 марта" , - отметил эксперт.

Скорее всего, считает он, поврежденные мощности не удастся восстановить полностью даже до начала следующего отопительного сезона. При этом самая плохая ситуация – в угольной генерации.

"Я не вижу, каким образом, за счет чего и даже в какие сроки будут восстанавливаться угольные энергоблоки" , – сказал Харченко.

Он напомнил, что сейчас в аварийном ремонте находится атомный энергоблок, работавший на пониженной мощности во время отопительного сезона и сроки возврата которого в энергосистему неизвестны. Эксперт подчеркнул, что это усложняет ситуацию после обстрелов.

"Сейчас нам повезло, что мы в весеннем нижнем пике потребления и одновременно вся гидроэнергетика, которая может работать, работает на полную мощность. Летом ситуация изменится" , - сказал он.

По оценке Харченко, сейчас даже с учетом максимального импорта в летние месяцы сложно предположить, какой дефицит может возникнуть в энергосистеме. Поэтому он рекомендует украинцам подготовиться к возможным ограничениям энергоснабжения.

В то же время подготовка к следующему отопительному сезону потребует экстренных мер.