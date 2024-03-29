Зеленский подписал увольнение посла в Молдове

Президент Украины Владимир Зеленский уволил посла Украины в Молдове Марка Шевченко, который работал на этой должности с начала 2020 года.﻿ Соответствующий указ 29 марта опубликовал Офис президента, сообщает Европейская правда.

"Уволить Шевченко Марка Александровича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Молдова" , – говорится в документе.

Имя преемника Шевченко еще неизвестно. Марк Шевченко начал работу послом в Молдове с конца февраля 2020 года. До него послом с 2015 года был Иван Гнатышин, указ о его увольнении подписал еще предыдущий президент Петр Порошенко в апреле 2019 года. С тех пор более полугода Украина не имела посла в Кишиневе.