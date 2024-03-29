Украина зимой столкнулась с амуниционным кризисом – Зеленский
В декабре 2023 года вооруженные силы Украины имели почти нулевые запасы артиллерийских снарядов. Ситуацию смогло облегчить массовое производство дронов, а также помощь западных союзников. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CBS News, сообщает Корреспондент.
"Мы понимаем, что у нас почти пустые были остатки нашей артиллерии, почти нулевые. Я говорю о снарядах в декабре. И эта история с законом (о помощи от США - ред.), она же идет с ними, она началась уже давно, с осени идет, если честно", - отметил глава государства.
Зеленский добавил, что в декабре в Украине был амуниционный кризис. В то же время ситуацию облегчило то, что наша страна за год до этого начала массовое производство дронов разной дистанции и мощности.
По словам президента, российский диктатор Владимир Путин воспользовался артиллерийским голодом Украины и полностью разрушил Авдеевку в Донецкой области.
"Не было сил держать. Нечем было. Потом нам помогли партнеры, и США, и европейские партнеры, с ракетами для ПВО, и мы прошли зиму. Это большая помощь, мы за это благодарны. Если бы не партнеры, эта зима была бы для нас очень сложной", - добавил Зеленский.