Украина зимой столкнулась с амуниционным кризисом – Зеленский

В декабре 2023 года вооруженные силы Украины имели почти нулевые запасы артиллерийских снарядов. Ситуацию смогло облегчить массовое производство дронов, а также помощь западных союзников. Об этом рассказал президент Владимир Зеленский в интервью CBS News, сообщает Корреспондент.

"Мы понимаем, что у нас почти пустые были остатки нашей артиллерии, почти нулевые. Я говорю о снарядах в декабре. И эта история с законом (о помощи от США - ред.), она же идет с ними, она началась уже давно, с осени идет, если честно" , - отметил глава государства.

Зеленский добавил, что в декабре в Украине был амуниционный кризис. В то же время ситуацию облегчило то, что наша страна за год до этого начала массовое производство дронов разной дистанции и мощности.

По словам президента, российский диктатор Владимир Путин воспользовался артиллерийским голодом Украины и полностью разрушил Авдеевку в Донецкой области.