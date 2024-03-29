Еще один банк присоединился к программе "єОселя"
"Банк Кредит Днепр" стал восьмым банком, который присоединился к государственной программе "єОселя".
Об этом говорится в сообщении "Укрфинжилла".
"Укрфинжилье" и "Банк Кредит Днепр" заключили генеральное соглашение и договоры о сотрудничестве. Теперь этот банк уже можно выбрать в мобильном приложении "Действие".
Председатель правления "Укрфинжилья" Евгений Мецгер подчеркнул, что присоединение уже восьмого банка-партнера расширит возможности граждан выбирать самые удобные для себя условия кредитования в рамках "єОселі".
Теперь кредитование по "єОселі" можно через восемь банков-партнеров:
- Ощадбанк,
- ПриватБанк,
- Укргазбанк,
- Глобус банк,
- Sky Bank,
- Укрэксимбанк,
- Sense Bank,
- Банк кредит Днепр.