Зеленский: Целями удара РФ были Каневская и Днестровская ГЭС

Президент Владимир Зеленский заявил, что целями ракетных ударов РФ этой ночью были Каневская и Днестровская гидроэлектростанции.

Об этом говорится в сообщении Зеленского по итогам заседания Ставки Верховного главнокомандующего.

Отметим, Каневская ГЭС расположена в Черкасской области, Днестровская – в Черновицкой, на границе с Винницкой областью и на границе с Молдовой.

"Этой ночью сознательными целями врага стали Каневская и Днестровская ГЭС. Страна-террорист хочет повторения экологической катастрофы в Херсонской области. Но теперь под угрозой не только Украина, но и Молдова. Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине" , – написал президент.

Зеленский отметил, что на Ставке обсудили наиболее действенные способы физической защиты энергетических объектов. Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко, главы правлений "Укрэнерго" и "Нафтогаза" Владимир Кудрицкий и Алексей Чернышев доложили о нанесенном обстрелом ущербе и восстановительных работах.

Также на Ставке обсудили контракты на поставку оружия и боеприпасов.

"На первый план вышла потребность в ПВО. Из-за интенсивности российских обстрелов необходимо быстрее пополнять запасы. Поручил усилить работу с партнерами. Рассчитываем на их скорую реакцию" , - отметил президент.

Зеленский добавил, что это заседание Ставки стало первым, за созыв которого отвечал новый секретарь СНБО Александр Литвиненко.