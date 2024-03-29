Над Одессой сбили россиские ракеты, но обломки упали на гражданских

Россия днем 29 марта ударила по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами, которые удалось сбить, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение руководителя Одесской ОВА Олега Кипера, Сил обороны юга Украины, Воздушного командования "Юг".

"Силами противовоздушной обороны обе цели были сбиты. В некоторых районах города зафиксировано падение обломков. Травмирован 15-летний ребенок, он госпитализирован".

Позже руководитель ОВА сообщил, что в результате ракетного удара есть трое пострадавших, которых госпитализировали в медучреждения.

"Двое из них - дети 15 и 10 лет. Люди травмировались в результате падения обломков. Все ранения легкие, угрозы жизни, к счастью, нет", - написал Кипер.

Позже Воздушное командование "Юг" сообщило, что враг атаковал Одесскую область двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 из акватории Черного моря.