Разведка Британии проанализировала атаку ВСУ по Севастополю 24 марта

Разведка Великобритании проанализировала удары Военно-воздушных сил Украины по Севастополю 24 марта 2024 года, одной из целей которых был центр связи Черноморского флота РФ, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в новом разведывательном обзоре британского Минобороны.

В ведомстве отметили, что анализ спутниковых снимков, которые оно также обнародовало, показал, что одна конструкция здания получила повреждения, в частности частично обвалилась крыша, а еще два здания получили взрывные повреждения.

"Два десантных корабля класса "Ропуха", танки и один разведывательный корабль класса "Юрий Иванов" также были повреждены в результате этих ударов", – говорится в обзоре.

Ведомство указало, что из-за ударов такого характера российские суда большей стоимости, которые обычно используют портовую инфраструктуру в Севастополе, были вынуждены передислоцироваться к другим портовым объектам дальше на восток.

"Несмотря на попытки России ограничить свои потери, Украина продолжает демонстрировать успехи в уменьшении способности Черноморского флота проектировать силу в регионе", – резюмируют в обзоре британские аналитики.

Накануне разведка Великобритании рассказала о политике русификации на оккупированных Россией территориях Украины для приведения их правовой и политической системы в соответствие с законодательством РФ.

Ранее разведка Великобритании проанализировала заявление министра обороны РФ Сергея Шойгу о создании Днепровской флотилии и бригады катеров.

Перед этим разведка Великобритании рассказала, что РФ столкнулась с дилеммой относительно вновь созданных подразделений: оставлять их в местах дислокации после создания или перебрасывать их для участия в военных действиях в Украине.