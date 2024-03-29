Данилов может стать послом в Молдове - источники

Кандидатуру экс-сектетаря Совета национальной безопасности и обороны Алексея Данилова рассматривают в Офисе президента в качестве нового посла в Молдову, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщили собеседники УП в команде главы государства.

По данным УП, дипломатическую работу Данилову предлагали сразу после увольнения из СНБО, сейчас же идут консультации внутри команды президента.

Данилов так же размышляет над этим вариантом.

Прямая речь собеседника УП:

"Молдова наиболее вероятна сейчас".

Напомним:

29 марта президент Владимир Зеленский уволил Марка Шевченко с должности посла Украины в Молдове. Он работал на этой должности с начала 2020 года.

Представляя нового секретаря Совета национальной безопасности и обороны, Зеленский сообщил, что Данилов продолжит свою работу на дипломатическом направлении.