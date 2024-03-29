Politico: Россия глушит GPS-сигналы для самолетов над Балтийским регионом

Самолеты, пролетающие над Балтийским регионом, сталкиваются со случаями глушения GPS-сигналов. Россию считают виновником этих проблем, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Politico.

"Эпизоды отключения электроэнергии, известные как глушение GPS, происходят регулярно с начала войны в Украине в 2022 году" , - пишет издание.

Politico уточняет, что помехи сконцентрированы в Калининградской области РФ.

"Россия регулярно атакует самолеты, пассажиров и суверенную территорию стран НАТО" , - сказала президент Фонда устойчивой навигации и синхронизации Дана Говард.

Она назвала эти случаи реальными угрозами и напомнила о том, как во время случайного глушения в 2019 году пассажирский самолет едва не врезался в гору.

Агентство авиационной безопасности ЕС изучает этот вопрос, но пока регуляторы заявляют, что проблемы с GPS не представляют опасности для полетов.

Сбои в работе GPS растут

Случаи помех, о которых сообщают пилоты, неуклонно растут с января 2022 года. Об этом говорит европейская организация по безопасности аэронавигации, которая получает отчеты от пилотов через свою систему добровольного сообщения об инцидентах EVAIR.

"В течение первых двух месяцев 2024 года EVAIR зафиксировала значительный рост количества сообщений о сбоях в работе GPS. В абсолютных цифрах мы получили 985 отключений GPS по сравнению с 1371 за весь 2023 год" , - сообщили в Евроконтроле.

Там добавили, что за первые два месяца этого года инцидентов было почти в семь раз больше, чем за первые два месяца 2023 года.

Пример Израиля

Politico пишет, что в прошлом году Израиль начал глушить и подделывать сигналы GPS на границе с Ливаном, чтобы защитить свою территорию от ракетных обстрелов Хезболлы.

Недавно израильские помехи вызвали проблемы для гражданской авиации Ливана. Сообщалось о том, что самолеты, направлявшиеся в Бейрут, были вынуждены повернуть назад из-за отключения сигнала.

"Хотя помехи могут сбивать с толку, они не представляют существенного риска для безопасности. Самолет может безопасно перемещаться по земному шару без GPS" , - сказал директор по безопасности полетов и технических операций в вестибюле авиакомпании IATA Стюарт Фокс.

РФ не впервые обвиняют в глушении сигналов GPS для самолетов

В январе Институт изучения войны писал, что в Польше и Балтийском регионе были зафиксированы масштабные сбои в работе систем GPS. Тогда не исключалось, что это следствие работы в регионе российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Позже в Эстонии обвинили Россию в том, что она стоит за увеличением случаев глушения спутниковых сигналов, используемых авиакомпаниями, смартфонами и системами вооружения в Восточной Европе.

А недавно Россия заглушила спутниковый сигнал самолета министра обороны Великобритании Гранта Шаппса, когда он пролетал мимо российского Калининграда.