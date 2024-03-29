Организация поставок снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже началась - МИД Польши

Организация поставок снарядов для Украины в рамках чешской инициативы уже началась. Точные сроки доставки пока не раскрывают, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает Wnp.pl.

"Тот факт, что она (инициатива Чехии - ред.) уже получила твердые обещания о поддержке, подкрепленные денежными средствами, и что транспортировка уже организуется, означает, что мы чувствуем бремя ответственности за помощь Украине в борьбе с российским вторжением", - заявил Сикорский.

Он также добавил, что Польша "удвоит свой вклад в чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины". При этом он отказался называть конкретные суммы и объяснил это "военной тайной".

"Я не чувствую себя уполномоченным говорить о конкретных суммах", - подчеркнул министр.

Инициатива Чехии

Напомним, в прошлом месяце президент Чехии Петр Павел заявил о том, что его страна обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого нужно финансирование.

После этого ряд стран Запада начали выделять деньги на закупку боеприпасов, которые являются одной из главных потребностей для украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, наша страна ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.