Минфин: Украина получила в марте около 9 млрд млрд внешнего финансирования

В общий фонд госбюджета Украины в этом месяце поступило около 9 миллиардов долларов льготного внешнего финансирования. Речь идет о средствах от Евросоюза, Канады, Великобритании, Японии и Международного валютного фонда, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины.

В ведомстве отметили, что в 2024 году внешнее финансирование Украины составляет 10,1 миллиарда долларов, а в целом с начала широкомасштабного вторжения РФ и сейчас идет речь о 83,7 миллиарда долларов.

"Международная помощь направляется на финансирование приоритетных социальных расходов Государственного бюджета Украины" , - передали в министерстве.

Также уточняются суммы от доноров, поступивших в марте Украине в рамках внешнего финансирования:

Европейский союз выделил 4,9 млрд долларов (льготное финансирование);

Канада передала 1,5 млрд долларов (льготное финансирование);

Япония выделила 1,1 млрд долларов (льготное финансирование);

МВФ - 880 млн долларов (льготное финансирование);

Великобритания передала 515 млн долларов (льготное финансирование).

Детали о внешнем финансировании в марте

В Минфине рассказали, что средства от ЕС стали первым траншем в рамках нового инструмента Ukraine Facility. Они также являются частью переходного финансирования, общий объем которого составляет 6 млрд евро.

"Механизм переходного финансирования позволяет обеспечить срочные потребности бюджета до окончательного утверждения Плана Украины для Ukraine Facility" , - передали в ведомстве.

Свою финпомощь Украине Япония направляла через механизмы Всемирного банка. Из нее 882 млн. долларов являются частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" (DPL), а 230 млн. долларов являются средствами в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины (ARISE)".

Льготный кредит от Канады поступил в рамках 3-го дополнительного соглашения, которое является продолжением соглашения, подписанного 8 августа 2022 года, уточняют в Минфине.

Финансирование от МВФ стало 4-м траншем в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Украина привлекла уже около 5,4 млрд долларов из предусмотренных программой 15,6 млрд долларов.

"Льготное финансирование от Великобритании является частью займа в поддержку политики развития "Основы роста" через механизм Всемирного банка" , - рассказали в министерстве.

Напомним, ранее в Нацбанке заявили, что Украина в течение марта-апреля получит 10 млрд долларов международного финансирования.