ОВА: В Харькове и области обновили графики почасовых отключений света
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обнародовал обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 1 по 7 апреля, сообщает Экономическая правда.
Об этом он написал в Telegram.
По его словам, в документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света.
"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - добавил Синегубов.
Напомним:
Из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сохраняются графики отключений в Харьковской области.
Сейчас электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы.