ОВА: В Харькове и области обновили графики почасовых отключений света

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов обнародовал обновленные графики почасовых отключений электроэнергии в Харькове и области в период с 1 по 7 апреля, сообщает Экономическая правда.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, в документе указаны названия населенных пунктов, улиц, очереди и период, в какой промежуток времени не будет света.

"Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов", - добавил Синегубов.

Напомним:

Из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сохраняются графики отключений в Харьковской области.

Сейчас электропитание Харькова происходит силами других регионов, а на восстановление теплоцентрали понадобятся годы.