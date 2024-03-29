В Украине вырастут выплаты для части пенсионеров и минимальная зарплата

В Украине с 1 апреля ожидается рост минимальной зарплаты. Также для части пенсионеров увеличат выплаты, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщаение премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Telegram.

Глава правительства рассказал, что с 1 апреля минимальная зарплата вырастет с 7 100 гривен до 8 000 гривен.

Также с апреля правительство увеличит выплаты для работающих пенсионеров.

Он напомнил, что в марте более чем 10 млн украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты.

"В целом за этот месяц выплачены пенсии на 62 млрд грн" , - добавил Шмыгаль.

Индексация пенсий

Напомним, с 1 марта в Украине вместе с ежегодной индексацией пенсий был произведен перерасчет пенсий с учетом нового размера прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии). Минимальная пенсия выросла с 2093 до 2361 гривен.

Всего в марте направили 62,1 млрд гривен на пенсионные выплаты. Таким образом, ПФУ увеличил финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.