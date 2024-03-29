Число пострадавших из-за российского удара по Одессе возросло до 5 человек

Число пострадавших из-за российского удара по Одессе 29 марта возросло до 5, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

"Силы обороны сбили обе ракеты, но зафиксировано падение обломков. Пострадали 5 человек, в том числе 15-летний подросток, находившийся на момент сбития на улице, госпитализирован в детскую клиническую больницу".

Также из-за удара повреждено одно из городских социальных учреждений, в нем выбило несколько окон. Подопечные и персонал находились в укрытии.

Что предшествовало:

Россия днем 29 марта ударила по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами, которые удалось сбить.