Число пострадавших из-за российского удара по Одессе возросло до 5 человек
Число пострадавших из-за российского удара по Одессе 29 марта возросло до 5, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.
"Силы обороны сбили обе ракеты, но зафиксировано падение обломков. Пострадали 5 человек, в том числе 15-летний подросток, находившийся на момент сбития на улице, госпитализирован в детскую клиническую больницу".
Также из-за удара повреждено одно из городских социальных учреждений, в нем выбило несколько окон. Подопечные и персонал находились в укрытии.
Что предшествовало:
Россия днем 29 марта ударила по Одессе двумя управляемыми авиационными ракетами, которые удалось сбить.