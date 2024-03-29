"Укрэнерго" применяет аварийные отключения света еще в трех областях
Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужден применить графики аварийных отключений на период вечернего максимума потребления в Сумской, Полтавской и Донецкой областях, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.
При этом аварийные отключения уже применены в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях.
"Основная причина - отсутствие достаточного объема генерирующих мощностей в системе для покрытия потребления в отдельных регионах страны, как следствие ночной массированной российской атаки на украинские электростанции.
Продолжают действовать ограничения энергоснабжения на Харьковщине и в Кривом Роге", - говорится в сообщении.
Потребителей в других регионах также призвали потреблять электроэнергию экономно.
Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Все из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей в системе.
Напомним:
Диспетчерский центр "Укрэнерго" применил экстренные отключения в Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. Все из-за отсутствия достаточного объема генерирующих мощностей в системе.