Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2023 год

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию об имуществе, доходах и расходах за 2023 год, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Согласно декларации, доходы главы государства и членов его семьи за год составили 12 млн 423 тысячи 008 гривен. Большую часть составили доходы от продажи облигаций внутреннего государственного займа - 7 млн 455 тысяч 972 гривен.

Доходы семьи Зеленского преимущественно состояли из зарплаты, процентов банка и дохода от сдачи недвижимости в аренду. Всего семья президента заработала 4 млн 967 тысяч 036 гривен.

"Увеличение доходов по сравнению с прошлым годом произошло в связи с возобновлением арендных платежей" , - уточнили в ОП.

Также остаток денежных средств семьи президента сократился по состоянию на конец прошлого года почти на 2 млн 800 тысяч гривен.

В ведомстве добавили, что других изменений насчет активов, недвижимости или транспортных средств не было.

Декларация Зеленского за 2022 год

Напомним, в конце января этого года президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию за 2022 год. Тогда доходы главы государства и членов его семьи составляли 3 млн 692 тысяч 683 гривен, в то время как доходы за 2021 год были в размере 10 млн 824 тысяч 507 гривен.

Резкое сокращение доходов было связано с тем, что временно прекратились договоры аренды на территории Украины из-за начала полномасштабного вторжения россиян.