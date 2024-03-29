Шмыгаль: Отключение отопления позволит лучше сбалансировать энергосистему
Завершение отопительного сезона позволит лучше сбалансировать энергосистему Украины, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета министров.
Шмыгаль отметил, что из-за приемлемых погодных условий ряд общин и городов уже принял решение о завершении отопительного сезона. И, по его словам, несмотря на огромные вызовы и угрозы, Украина успешно его прошла.
"Выключение отопления позволит нам лучше сбалансировать энергосистему. Это ресурсы, которые мы сейчас нуждаемся и направим на то, чтобы свет был у всех украинских семей", - сказал премьер.
По его словам, ремонт на энергообъектах не останавливается ни на минуту.
"Продолжаем подготовку. Усиливаем устойчивость нашей энергетики. Начинаем копить ресурсы для следующей зимы", - добавил Шмыгаль.
Отопительный сезон в Украине
Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.
Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление было выключено во Львове, Николаеве, Виннице и Киеве.
В Чернигове и Запорожье отопительный сезон завершился 29 марта.
В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.
А в Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.
При этом Одесса позже всех завершит отопительный сезон - 7 апреля.